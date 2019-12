In Torgau wird am Dienstag das restaurierte "Denkmal der Begegnung" übergeben. Es steht für das Aufeinandertreffen von amerikanischen und sowjetischen Soldaten im April 1945 an der Elbe bei Torgau. Diese Begegnung, die das Ende des 2. Weltkrieges symbolisiert, jährt sich im kommenden Jahr zum 75. Mal. Fast genauso lange steht das Sandsteinmonument an der Elbe zu Füßen von Schloss Hartenfels. Entworfen von einem Kiewer Architekten mahnt es bis heute und hält die Erinnerung wach, auch wenn die Zahl der Zeitzeugen immer kleiner wird.