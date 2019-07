Der DRK-Kreisverband Torgau-Oschatz warnt vor einem falschen Spendensammler. Wie der Verband auf seiner Facebook-Seite mitteilte, versuchte ein Unbekannter in Weidenhain, Spenden zu sammeln. Dazu habe er an mehreren Haustüren geklingelt, sich aber nicht ausweisen können. Der DRK-Kreisverband weist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, dass er diesen Spendensammler nicht kennt. DRK-Mitarbeiter hätten immer Dienstkleidung und könnten sich ausweisen.