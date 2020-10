Was sind Prepper? Als Prepper werden Menschen bezeichnet, die sich auf den Weltuntergang oder andere Katastrophen vorbereiten. Der Begriff Prepper kommt aus dem Englischen: "To be prepared" heißt übersetzt "bereit sein". Prepper lagern Lebensmittel, bauen sich zum Beispiel Erdbunker und verstärken die Schutzvorrichtungen an bestehenden Gebäuden. Sie kümmern sich um Schutzbekleidung, Werkzeuge, Funkgeräte und oft auch Waffen.



Es ist nicht bekannt, wie viele Prepper es in Deutschland genau gibt. Die Sicherheitsbehörden sprechen von 10.000 bis 180.000. Laut Bundeskriminalamt gibt es innerhalb der Prepper-Szene rechtsextreme Ströme.