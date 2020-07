In Trossin bei Torgau ist am Mittwochabend ein frisch abgeerntetes Feld in Brand geraten. Nach Angaben eines Reporters standen etwa sieben Hektar Stroh und Strohstoppeln in Flammen. Landwirte unterstützten die Feuerwehren, indem sie Löschwasser mit Wasserwagen heranschafften. Wind fachte die kleineren, über das Feld verteilten Brände immer wieder neu an. Nach rund zwei Stunden war der Feldbrand gelöscht.