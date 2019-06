In Delitzsch, Döbernitz und Selben, aber auch in Leipzig wird heute auf den städtischen Friedhöfen überprüft, ob die Gräber noch standsicher sind. Dabei handele es sich um eine turnusgemäße Kontrolle, teilte die Friedhofsverwaltung mit. Falls Gefahr in Verzug sei, würden die betreffenden Grabstellen mit einem Aufkleber markiert, so dass sich die Inhaber kümmern könnten. Die Friedhofsverwaltung sei mit der Kontrolle raus aus etwaigen Haftungsfragen.