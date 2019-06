Delitzsch und die Wunden des Arbeiteraufstandes

Oberbürgermeister der Stadt Delitzsch, Manfred Wilde (M.), steht neben Zeitzeugin Lilly Zörner und ihrem Mann (r.). Nur zwei weitere Gäste fanden sich zum Gedenken ein. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

In Delitzsch wurde am Montag der Opfer des Aufstandes am 17. Juni 1953 gedacht. Zur Kranzniederlegung am 66. Jahrestag des sogenannten Arbeiteraufstandes der DDR kamen allerdings nur wenige Delitzscher. Der Oberbürgermeister der Kreisstadt, Manfred Wilde, nutzte dennoch die Gelegenheit, deutlich zu machen, dass die Geschehnisse vom 17. Juni 1953 einen Einschnitt in der Geschichte der Stadt darstellten.

Was geschah am 17. Juni 1953 in Delitzsch?

Dutzende Menschen hatten sich an jenem Tag vor der SED-Kreisleitung versammelt und protestierten gegen Lebensmittelengpässe, Normerhöhungen und die Internierung von politischen Gefangenen in sowjetischen Speziallagern. Der Demonstrationszug ging danach in die Dübener Straße in das Kreisamt der Volkspolizei. Dort wurden Schüsse aus dem Gebäude abgegeben und zwei Männer, die auf der Straßenseite der Schokoladenfabrik standen, wurden getroffen und starben. Sowjetische Soldaten übernahmen die Bewachung der Gebäude von SED-Kreisleitung und Volkspolizei und verhängten den Ausnahmezustand. Sogar sowjetische Panzer patroullierten an jenem Abend in Delitzsch.

Das macht deutlich, dass es um ein Stück Delitzscher Geschichte geht, das nicht vergessen werden sollte. Gerade in den jüngeren Generationen muss es viel mehr noch ins Bewusstsein dringen, damit sich solche Geschehnisse nicht wiederholen und wir die Demokratie schätzen lernen. Dr. Manfred Wilde Oberbürgermeister der Stadt Delitzsch