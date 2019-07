Das Geld werde "nicht in Beton, sondern in Köpfe investiert", teilte der Landrat des Landkreises Nordsachsen, Kai Emanuel, mit. Man habe für das Bildungsangebot zunächst mit 34 Unternehmen gesprochen und das Projekt Glascampus an deren Bedürfnissen ausgerichtet. Dabei gehe es zunächst um die Weiterbildung von Fachkräften. Später soll die Berufsausbildung hinzukommen. Auch die Möglichkeit einer akademischen Ausbildung sei gegeben, so Emanuel.