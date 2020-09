Die Gemeinde Krostitz im Landkreis Nordsachsen wird am Ende des Jahres schuldenfrei sein. Wie der Bürgermeister Oliver Kläring (CDU) mitteilte, sind dann die Verbindlichkeiten soweit getilgt, dass die Pro-Kopf-Verschuldung auf null Euro sinkt. Laut Kläring liegt die Schuldenfreiheit an der guten Haushaltsführung der letzten Jahre, am vernüftigen Umgang mit Haushaltsmitteln und an den hohen Gewerbesteuereinnahmen. Der aktuelle Haushaltsplan weise ein kleines Plus auf und sei von den Gemeinderäten beschlossen worden.