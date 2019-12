Nach dem Zwischenfall in der Gräfendorfer Geflügel- und Tiefkühlfeinkost Produktions GmbH in Mockrehna mussten über 200 Mitarbeiter medizinisch untersucht werden. 18 Personen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Das teilte die Landesdirektion Sachsen mit. Grund sei nach derzeitigen Vermutungen eine Kohlenmonoxid-Vergiftung. Die Ursachensuche läuft weiter. Ein Ergebnis wird für nächste Woche erwartet.