Am Mittwoch startet in Torgau offiziell das Projekt "Glas-Campus". Wie das Landratsamt des Landkreises Nordsachsen mitteilte, sollen am dortigen Berufsschulzentrum Weiterbildungsangebote für die Glas-, Keramik- und Baustoffindustrie auf den Weg gebracht werden. Diese Branchen seien in der Region besonders stark vertreten.