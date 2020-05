Eine neue Einrichtung zum Schutz von Frauen vor häuslicher Gewalt hat in Nordsachsen eröffnet. Wie das Gleichstellungsministerium in Dresden mitteilte, hat zu Wochenbeginn eine Frauen- und Kinderschutzeinrichtung in Torgau den Betrieb aufgenommen. Eine zweite Wohnung solle noch im Mai öffnen. Insgesamt stehen in Nordsachsen damit künftig Schutzplätze für acht Frauen und Kinder bereit. Eine Beratungsstelle für Opfer häuslicher Gewalt in Torgau hatte demnach bereits Anfang April die Arbeit aufgenommen.