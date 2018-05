Nach vier Jahren Bauzeit Hafen in Torgau geht wieder in Betrieb

18,6 Millionen Euro, vier Jahre Bauzeit und unendliche viele Probleme - so sehen die Eckdaten zur Sanierung des Torgauer Hafens aus. Gelder und Zeit, die dringend investiert werden mussten, meint Heiko Loroff von der Sächsischen Binnenhäfen Oberelbe GmbH: "Der alte Hafen war an der Verschleißgrenze angekommen."

Nun endlich ist das Mammutprojekt geschafft. In Zukunft sollen am Torgauer Hafen rund 120.000 Tonnen in jedem Jahr umgeschlagen werden. Und das wird am Mittwoch gefeiert. Unter anderem hat sich Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer angekündigt. Aber auch Landrat Kai Emanuel und Oberbürgermeisterin Romina Barth werden vor Ort sein.