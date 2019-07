In Delitzsch hat ein Hund einen sieben Jahre alten Jungen gebissen. Der Polizei zufolge wurde das Kind am Kopf verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Kind allein mit dem Familienhund - einem Tornjak - auf dem Grundstück und habe gespielt. Dabei sei der Angriff passiert. Der Junge sei zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden.