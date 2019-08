Der Gemeinderat in Jesewitz will künftig weitgehend ohne Papier auskommen. Darauf hat sich das neu gewählte Gremium auf seiner ersten Sitzung verständigt. Bürgermeister Ralf Tauchnitz erklärte, alle Beschlussvorlagen würden den Räten künftig in digitaler Form zur Verfügung gestellt. Dafür erhalte jeder Gemeinderat ein Tablet sowie gesonderte Zugriffe auf die Internetseite der Gemeinde. Dort würden Dokumente in geschützten Bereichen hinterlegt.