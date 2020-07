Die Jugendherberge befindet sich mitten in der historischen Altstadt. Bildrechte: MDR/Barbara Brähler

Im Innern der modern sanierten Jugendherberge riecht es noch nach Farben, die Wände strahlen in unschuldigem Weiß. Ganz unten ist der Fußboden gelb, im nächsten Stock ist er blau und ganz oben grün. Es sei das Farbkonzept des Deutschen Jugendherbergswerks, erzählt Herbergsvater Thomas Grosch-Pfütze. Dazu in jedem Zimmer Bad und WC, es gibt einen Speisesaal, Seminarräume und das alles barrierefrei. Und für Fahrradtouristen gibt es einen Fahrradraum - passend für die Gäste, die man sich wünscht, erklärt der Herbergsvater: "Es ist wie natürlich wie früher: Es gibt ganz klassisch die Schulklasse. Es gibt außerdem Wander- und Fahrradgruppen."



Und in zwei Jahren wahrscheinlich auch Gäste der Landesgartenschau, die dann in Torgau stattfinden wird. Wer Glück hat, erwischt dann auch ein Zimmer mit Blick in den berühmten Bärengraben von Schloss Hartenfels.