Der Torgauer Kurt-Ole Steinhöfel hat dafür gesorgt, dass sich die Parteien vor dem Rathaus zeigen. Bildrechte: MDR/Sina Meißgeier

Kurt-Ole Steinhöfel hat seiner Veranstaltung auf dem Torgauer Marktplatz am Sonnabend das Motto "Wir sind für euch da" gegeben. Wie er MDR SACHSEN sagte, wollte er damit zeigen, dass es entgegen mancher Behauptung durchaus die Möglichkeit gibt, sich zu informieren und auszutauschen: "Die Politiker stellen sich den Bürgern. Bis auf die SPD, bei denen es wegen Krankheit Terminprobleme gab, und den Freien Wählern, die im Vorfeld schon abgesagt hatten, waren auch alle Parteien vertreten". Diese Veranstaltung auf die Beine zu stellen, war gar nicht so schwer, erzählte Steinhöfel weiter: "Ich habe einfach alle in Torgau tätigen Parteien angeschrieben." Dann habe er einen Termin in den Ferien und am Wochenende gewählt, damit jeder Interessierte vorbeikommen kann.

Man sieht Gesichter an Laternen hängen und vielleicht ist durch Zufall einmal ein Stand irgendwo. Da hört man dann eine einseitige politische Meinung und die Möglichkeit des Diskurses ist nicht gegeben. Beim 'Marktplatz der Parteien' hatte man das breite Spektrum. Man konnte mit jedem reden und sich das Parteiprogramm geben lassen. Kurt-Ole Steinhöfel über das Ziel der Veranstaltung

Miteinander arbeiten und ins Gespräch kommen

Die Veranstaltung hat keinen Ansturm verursacht, Steinhöfel ist trotzdem zufrieden. Bildrechte: MDR/Sina Meißgeier Im Gespräch mit MDR SACHSEN ist Steinhöfel ehrlich und sagt, dass er für die Linken politisch engagiert ist. Als Organisator der Veranstaltung ist es für ihn jedoch selbstverständlich, politisch neutral aufzutreten. Außerdem hat er gesehen, dass politische Arbeit oft über Parteigrenzen hinweg stattfindet: "Torgau liegt den Leuten mehr am Herzen als Parteidogmen, was mich freut und überrascht hat. Ich finde es schade, wenn sich Lager herausbilden, in denen eine Seite sagt, wir wollen nicht mit der anderen reden, und man dann anfängt, sich gegenseitig zu beschimpfen."

"Alle sind gefragt, sich einzubringen"

Obwohl Steinhöfel die meiste Zeit des Jahres im Internat des St. Afra Gymnasiums in Meißen verbringt und noch nicht wählen darf, sieht er sich als politisch interessierter Torgauer. Auch seine Eltern leben in der nordsächsischen Kleinstadt und unterstützen ihn in seinem Engagement gegen Politikverdrossenheit. "Politik soll das Zusammenleben der Menschen organisieren und alle sind gefragt, sich einzubringen", ist der 17-Jährige überzeugt. Nach dem Abitur möchte er gern Rechtswissenschaften studieren und sich weiter gesellschaftspolitisch einsetzen.