Die Orgel stumm, die Farben blass und der Putz bröckelt: So sieht es aktuell in der kleinen Dorfkirche von Selben aus. Aber das ist nicht das Hauptproblem des Fördervereins. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Der Förderkreis der Kirche in Selben in Nordsachsen hat am Sonnabend einen Preis für sein Engagement bekommen. Die Ehrenamtlichen bekamen den sogenanntes Goldenen Kirchturm der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland im Wert von 4.500 Euro. Vom Preisgeld sollen die schiefen Balken der Glockenaufhängung ausgetauscht werden, damit die Glocke nicht nur provisorisch erklingt, sondern sicher im Gestühl klingen und schwingen kann. Den Preis wertete der Förderverein im Gespräch mit MDR SACHSEN aber auch als wichtig, wegen der Aufmerksamkeit für ein ganz spezielles Problem in Selben.