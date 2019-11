In der Gemeinde Mockrehna in Nordsachsen ist eine Frau in einem Kirchturm abgestürzt und hat dabei schwere Verletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich das Unglück am Dienstagvormittag in der Kirche des Ortsteils Schöna. Dort wurde eine beschädigte Glocke ausgehoben.