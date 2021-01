In der Dübener Heide können Naturfreunde derzeit seltene Gäste beobachten. Am Großen Lausiger Teich in Sachsen-Anhalt gleich hinter Landesgrenze zu Sachsen überwintern derzeit Kraniche. Eine MDR-Reporterin ist ganz früh aufgestanden und hat sich mit einem Ornithologen getroffen. Der Vogelkundler weiß, wo die scheuen Vögel zu finden sind.