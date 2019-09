In der Stadt Torgau soll mehr für die Sicherheit der Bürger getan werden. Darauf haben sich der Leiter der Polizeidirektion Leipzig, Torsten Schultze, und die Oberbürgermeisterin der Stadt Torgau, Romina Barth, geeinigt. Ziel ist es, die Kriminalität in der nordsächsischen Stadt einzudämmen.



Wie aus einer gemeinsamen Mitteilung am Dienstag hervorgeht, stieg die Kriminalitätsbelastung in Torgau in den letzten zehn Jahren stetig an. Damit ist Torgau eine von nur neun sächsischen Gemeinden wo statistsich gesehen auf 100.000 Einwohner 10.000 Straftaten kommen. Dabei ist sie weder Großstadt noch liegt sie an einer Landesgrenze.

Besonders angestiegen ist demnach die Rauschgift- und damit einhergehender Eigentumskriminalität. Diesem Trend wollen nun Oberbürgermeisterin Romina Barth und Polizeipräsident Torsten Schultze mit einer engeren Zusammenarbeit entgegenwirken. Bereits zu seinem Amtsantritt hatte Polizeipräsident Torsten Schultze erklärt, dass er die Sorgen und Bedürfnisse der Menschen in den Landkreisen nicht aus den Augen verlieren werde.