Auf einem Feld nahe Taucha im Landkreis Nordsachsen ist am Dienstagnachmittag ein Leichtflugzeug abgestürzt. Der 56 Jahre alte Pilot, der von Berlin nach Donaueschingen in Baden-Württemberg unterwegs war, hat nach Angaben der Polizei zuvor Öldruckprobleme gemeldet. Er habe weder den Flughafen Leipzig/Halle noch eine Notfalllandebahn bei Taucha erreichen können. "Die Maschine stürzte an einem Fallschirm auf ein Feld nahe Taucha", erklärte eine Polizeisprecherin.