Es ist eines der kleinsten und ältesten Musikinstrumente der Welt - in den kommenden Tagen dreht sich in Taucha bei Leipzig alles um die Maultrommel. Am Donnerstag um 20:00 Uhr beginnt dort das zehnte Internationale Maultrommelfestival "Ancient Trance". Bis zum Sonntag sind zahlreiche Konzerte und Workshops geplant. Nach Angaben der Veranstalter ist es das einzige deutsche und weltweit größte Festival zu Ehren dieses Instruments. Die Maultrommel - ein Stahlbügel mit federnder Metallzunge - spielte schon im 16. und 17. Jahrhundert in der deutschen Volksmusik eine wichtige Rolle.