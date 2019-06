Eilenburg bekommt eine Million Euro für Stadtsanierung

Die Stadt Eilenburg erhält am Mittwoch zwei Fördermittelbescheide. Zum einen 928.000 Euro für den Stadtumbau Eilenburg-Ost. Mit dem Geld sollen die Außenanlagen am Gymnasium und am Jugendfreizeittreff in Eilenburg-Ost umgestaltet werden. Zum anderen erhält die Kirchgemeinde "Martin Rinckart" 80.000 Euro. Die fließen in die Sanierung der Turmhaube der Nikolaikirche ein.