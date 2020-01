Wegen versuchten Mordes stehen ab Mittwoch zwei junge Männer und eine Frau vor der Jugendkammer des Leipziger Landgerichts. Laut Anklage soll das Trio im April 2019 in Torgau einen 60 Jahre alten Mann in dessen Wohnung mit Grillanzünder übergossen und angezündet haben. Das Opfer erlitt schwere Brandverletzungen an etwa einem Viertel seiner Hautfläche. Der Mann lebt inzwischen in einem Pflegeheim.