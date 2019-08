Ein 49 Jahre alter Unternehmer aus Bad Düben sitzt weiter in Untersuchungshaft. Das teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mit. Die Ermittlungen dauern noch an. Die Staatsanwaltschaft geht bislang davon aus, dass der Mann plante, seine Ehefrau zu töten. Ende Juli war er mit seinem Auto in die Mulde gefahren war. Eine Bremsspur war nicht erkennbar. Die Frau konnte sich leicht verletzt retten, das Ehepaar soll in Trennung gelebt haben.