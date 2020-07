Auf der Plattform können sich Vereine und Unternehmen vernetzen, um Klimaschutzprojekte anzustoßen, erklärte der Vereinsvorsitzender Axel Mitzka MDR SACHSEN: "'RegioCrowd' ist eine neue Form des wirtschaftlichen Engagements in der Naturschutz- und Landschaftspflege. Es geht darum, Angebote für Freiwillige zu schaffen, mitzuwirken am Erhalt und der Stärkung der biologischen Vielfalt in Sachsen." Darüber hinaus organisieren die Initiatoren Crowdfundings im Naturschutz und motivieren Unternehmen dazu, sich zu engagieren. Eines der Projekte, die daraus hervorgingen, ist die Wiederaufforstung des Auwalds entlang der Elbaue. Der Landschaftspflegeverband Torgau-Oschatz pflanzt hier gemeinsam mit der Fernwasserversorgung Elbaue geschützte Schwarzpappeln.

Auch Umweltminister Günther packte mit an und pflanzte eine Schwarzpappel in der Elbaue bei Torgau.

Am Netzwerk der "RegioCrowds" beteiligen sich bereits 13 Regionen in Sachsen, darunter auch Leipzig, Dresden und die Oberlausitz. In Zukunft soll die Plattform weiter ausgebaut werden, so Mitzka.