Nach zwei Vogelgrippe-Fällen im Landkreis Leipzig hat das benachbarte Nordsachsen eine weitreichende Stallpflicht für Geflügel angeordnet. Dafür seien Risikogebiete definiert worden, teilte das Landratsamt in Torgau am Mittwoch mit. Die Stallpflicht gelte in einer Entfernung von 500 Metern an zahlreichen Seen sowie an bestimmten Abschnitten der Flüsse Elbe, Mulde und Weiße Elster. Zudem zählen zahlreiche Gemeinden zu den Risikogebieten.