War der Rücklauf an selbstgemalten Ostereiern am Anfang noch etwas zaghaft, freut sich Katja Heinrich jetzt über zahlreiche bunte Papiereier. Um zu verhindern, dass sich Hunderte Bastelkönige mit ihren Kunstwerken am Marktbrunnen einfinden, hat sie sich einen Ablauf überlegt.



"Die Kinder malen zu Hause ihre Eier auf DIN-A-4 Blätter und werfen diese in meinen Briefkasten. Mit Handschuhen laminiere ich die Bilder und schneide sie aus. Dann gehe ich zum Brunnen und hänge alle Ostergrüße auf", erzählt Heinrich.