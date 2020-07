Der Polizei ist am Mittwoch gegen Mitternacht der mutmaßliche Dieb eines teuren Geländewagens ins Netz gegangen. Wie die Behörde infomierte, raste der Mann auf der B186 einer Polizeikontrolle in Richtung Markranstädt davon. In einer S-Kurve verlor der 31-Jährige dann die Kontrolle über den aus Torgau gestohlenen Wagen, beschädigte zwei Laternen und einen weiteren Pkw. Der Mann floh zunächst zu Fuß weiter. Polizisten konnten ihn schließlich fassen.