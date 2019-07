Am Landgericht Leipzig muss sich ab 30. Juli ein Handtaschendieb aus Schkeuditz verantworten. Das teilte das Gericht auf Anfrage von MDR SACHSEN mit. Der 17-Jährige soll zu Jahresbeginn zweimal über 80-jährigen Frauen auf der Straße die Handtasche entrissen haben. Eine der Geschädigten, eine 88-Jährige, stürzte dabei so schwer, dass sie an den Folgen starb. Bei mehreren ähnlichen Raubüberfällen in Schkeuditz werden Zusammenhänge geprüft. Das Landgericht hat acht Verhandlungstage anberaumt. Der Dieb sitzt weiterhin in Untersuchungshaft.