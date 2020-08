Unbekannte sind am vergangenen Wochenende mit enormen Aufwand in eine Bäckerei in Rackwitz im Landkreis Nordsachsen eingebrochen. Die Täter brachen ein etwa ein mal ein Meter großes Loch in eine Wand und waren so in die Bäckerei gelangt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Neben Bargeld in zweistelliger Höhe hätten die Diebe ein Stück Sahnetorte erbeutet. Dabei sei ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro entstanden.