Drei Monate nach den Schüssen in der Leipziger Eisenbahnstraße mit einem Schwerverletzten hat die Polizei mit einem Großaufgebot in Delitzsch nach einem Tatverdächtigen gesucht. Die Polizei teilte mit, unterstützt durch ein Spezialeinsatzkommando sei am frühen Donnerstagmorgen die Wohnungstür eines 25-Jährigen aufgebrochen worden. Demnach wurden drei Männer in der Wohnung angetroffen, der Tatverdächtige war aber bereits über den Balkon geflüchtet.