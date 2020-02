In der Nähe von Torgau werden am Sonnabend Rettungshundestaffeln auf ihre Einsatzbereitschaft geprüft. Nach Angaben der Rettungshundestaffel der Johanniter-Unfall-Hilfe Leipzig/Nordsachsen sind 40 Teams aus ganz Deutschland angemeldet. Sie müssen über den Tag verteilt verschiedene Aufgaben bewältigen. So müssen die Teams innerhalb von 20 Minuten zwei versteckte Personen in dem rund 30.000 Quadratmeter großen Waldareal finden. Auch das Verhalten der Hunde in der Nähe von Unfallopfern gehöre zum Test. Die Hundeführer müssen außerdem eine theoretische Prüfung ablegen ihre Fähigkeiten in Erste Hilfe unter Beweis stellen.