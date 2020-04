Ramon Roselly mit seiner Freundin Lorena. Bildrechte: dpa

RTL-Kandidatenbeschreibung Ramon war mit seiner Familie bis vor wenigen Jahren mit unterschiedlichen Zirkussen als Schausteller und Artist unterwegs. Mittlerweile ist die Familie sesshaft, auch wenn Ramon nach wie vor in seinem Wohnwagen lebt, weil er sich dort am wohlsten fühlt. Ramon, der seinen Unterhalt seit zwei Jahren als Gebäudereiniger verdient, hat vor DSDS weder öffentlich gesungen noch hatte er Gesangsunterricht. Doch schon beim Casting überzeugte er die Jury mit dem alten Schlager "100 Jahre sind noch zu kurz" von Randolph Rose. Dieter Bohlen meinte: "So etwas habe ich in den letzten 16 Jahren in der Qualität noch nicht gehört." Fortan entpuppte sich der Poptitan als großer Fan von Ramon und überschüttete ihn im Laufe der Staffel mit Lob: "Du bist etwas ganz Besonderes", so Dieter Bohlen und "Du hast einen Wiedererkennungswert in der Stimme, ein Gefühl. Mega!"