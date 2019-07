Auf Schloss Hartenfels in Torgau ist am Sonntagabend die 7. Internationale Sächsische Sängerakademie mit einem gut besuchten Abschlusskonzert zu Ende gegangen. Die Nachfrage zu dieser zehntägigen Ausbildung bei renommierten Musikdozenten steige von Jahr zu Jahr, sagte die Vorsitzende der Akademie Elvira Dreßen. "Wir hatten 67 aktive Teilnehmer aus 18 Nationen." Unter den jungen Sängerinnen und Sänger seien großartige Leistungen dabei gewesen. Und auch das Publikum habe den Veranstaltungen die Treue gehalten. "Wir haben volle Säle gehabt", so Dreßen.