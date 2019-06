Die beiden Eck-Erker zur Elbe am Schloss Hartenfels in Torgau können saniert werden. Sachsens Innenminister Roland Wöller hat am Freitag einen entsprechenden Förderbescheid übergeben. Für die Arbeiten gibt es in diesem Jahr 483.000 Euro und im nächsten Jahr 390.000 Euro. "Die beiden Eckerker sind von der Elbseite gut zu sehen. Der eine ist schlicht, der andere mit viel Ornamenten. Sie erstrecken sich über drei Etagen und stammen aus der Erbauungszeit im 16. Jahrhundert. Wir haben es hier mit 500 Jahre alter Bausubstanz zu tun", sagt Thomas Seidler vom Landkreis Nordsachsen. Von einem der Erker war vor zwei Jahren ein Gesimsteil herabgefallen. Daraufhin wurden beide Erker überprüft und lockere Teile abgetragen. Nun soll noch in diesem Jahr die eigentliche Sanierung beginnen.