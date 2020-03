In der Nacht zum Mittwoch sind drei Schafe in Mügeln im Landkreis Nordsachsen gerissen worden. Vermutlich sei ein Wolf in die umzäunte Weide eingedrungen und habe die Tiere getötet, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Der 61 Jahre alte Halter habe die Polizei informiert. Das Landratsamt wurde benachrichtigt. Weitere Informationen liegen derzeit nicht vor.