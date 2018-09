Eskalation in S-Bahn von Torgau nach Leipzig

In einer S-Bahn von Torgau nach Leipzig hat es am Sonnabend eine schwere Auseinandersetzung gegeben. Wie der Sprecher der Bundespolizei, Jens Damrau, am Montag auf Anfrage von MDR SACHSEN sagte, sind ersten Erkenntnissen zufolge zehn junge Männer zunächst verbal, dann körperlich aufeinander losgegangen. Sie hätten Sitze demoliert und Unbeteiligte verletzt. Gegen sie wird wegen schweren Landfriedensbruchs ermittelt.

Die Bundespolizei rückte am Sonnabend aus, um eine Schlägerei in der S-Bahn-Mitteldeutschland zu beenden. (Symbolbild) Bildrechte: IMAGO

In dem Zug saßen auch zahlreiche Reisende, die auf dem Rückweg vom Tag der Sachsen waren. "Nach ersten Erkenntnissen sind auch Reisende geschädigt worden, die die Kollegen der Landespolizei und der Bundespolizei unterstützt und versucht haben, die Gruppierungen ein bisschen auseinander zu halten", so Damrau. "Wir haben schon vor Ort Zeugen vernommen, werden jetzt das Material auswerten und weiter ermitteln."



Am Bahnhof Eilenburg-Ost eskalierte das Geschehen und verlagerte sich auf den Bahnsteig. Zusätzliche Einsatzkräfte wurden aus Torgau angefordert, Rettungskräfte versorgten die Verletzten. Der Zug konnte erst nach etwa einer Stunde weiterfahren. In der Folge fuhr auch die S-Bahn um 22:13 Uhr deutlich später in Torgau ab.