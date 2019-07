Die Eilenburger Schwimmhalle öffnet ab Montag zum ersten Mal in ihrer 40-jährigen Geschichte auch in den Sommerferien für Badegäste. Die Nachfrage danach sei groß gewesen, vor allem als Schlechtwettervariante, begründet Hallenleiter Michael Müller. Die Schimmhalle hat in den kommenden vier Wochen von Montag bis Freitag zwischen 10 und 14 Uhr sowie an zwei Tagen zum Frühschwimmen offen. Rechnet es sich, soll die Halle auch in den kommenden Jahren während der Ferien in Betrieb bleiben.