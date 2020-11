Die Polizeidirektion Leipzig sucht mit einem Phantombild nach einem Mann, der bereits am 2. Juni im Stadtpark Delitzsch eine Jugendliche sexuell belästigt und körperlich bedrängt haben soll. Eine 14-Jährige saß nach Angaben der Polizei auf einer Parkbank, als sich der bislang unbekannte Mann neben die Jugendliche setzte und sie am Handgelenk festhielt. Mit der anderen Hand habe er die Jugendliche am Oberschenkel berührt. "Zudem zog er die Jacke der Geschädigten über die Schulter bis zum Ellenbogen", heißt es in einer Polizeimitteilung.



Die 14-Jährige habe sich befreien und wegrennen können. Der Unbekannte sei ihr jedoch gefolgt, habe sie eingeholt und erneut an der Schulter gepackt. Das Mädchen konnte sich laut Polizei zur Wehr setzen, versetzte dem Mann Tritte und ergriff die Flucht.