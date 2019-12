Die Delegation von Torgaus polnischer Partnerstadt Striegau hatte im Oktober Hotelzimmer mutwillig verschmutzt und verwüstet hinterlassen. Das stellte die Beziehung zwischen den beiden Orten in Frage. Daraufhin hat der Torgauer Stadtrat Striegau die Freundschaft gekündigt.

"Die polnische Delegation, darunter auch der Bürgermeister, habe nicht nur einen Teil der Einrichtung der Hotelzimmer zerstört, sondern auch alle denkbaren Exkremente in mehreren Hotelzimmern an undenkbaren Orten hinterlassen", schrieb Torgaus Oberbürgermeisterin Romina Barth in einem Statement. Dieses menschenunwürdige Verhalten sei nicht zu tolerieren.