Mit Geduld zur Pagode Tempelbau in Taucha verzögert sich

Von Hanoi nach Taucha: In Vietnam wurde die Pagode bereits aufgebaut. Mit dem Schiff kam sie in Containern nach Deutschland. Bildrechte: Privat/Quang Vinh Dao

Einfach andere Handwerker engagieren, geht in diesem Fall nicht. Da es sich beim Tempel um alte vietnamesische Baukunst handelt, bedarf es auch spezieller Arbeiter, die den Tempel zusammensetzen. Der liegt schon seit einigen Wochen in Einzelteilen in Deutschland. Das Besondere an dem zweistöckigen Gebäude ist, dass kein einziger Nagel, keine Schraube, kein Betonelement verbaut wurde.



Durch die Verzögerung bei der Visa-Vergabe gerät nun der komplatte Zeitplan für den Bau der Pagode ins Wanken. Eigentlich sollte das hölzerne Gebäude bis zum Herbst stehen und dann auch gleich eingeweiht werden. Doch nun wird wohl doch nur Richtfest gefeiert – und auch nur dann, wenn die Visa der Handwerker bis zum Juli genehmigt sind.