Nach dem tödlichen Angriff auf eine Frau in Delitzsch ermittelt die Polizei vorerst weiter, obwohl auch der mutmaßliche Täter gestorben ist. Es müsse zum Beispiel ausgeschlossen werden, ob noch eine dritte Person an dem Verbrechen beteiligt war, sagte Polizeisprecher Philipp Jurke am Donnerstag in Leipzig. Danach sehe es derzeit allerdings nicht aus.

Zwei Tote nach Gewalttat in Delitzsch

In Delitzsch waren am Mittwoch zwei Menschen ums Leben gekommen. Laut Polizei hatte ein 39 Jahre alter Mann seine Lebensgefährtin angegriffen. Auf der Flucht vor ihm stürzte die 35-Jährige auf das Vordach eines Mehrfamilienhauses. Sie starb noch vor Ort an ihren Verletzungen.

Laut Polizei hatte sich der mutmaßliche Täter in der Wohnung verschanzt. Später habe er die Tür geöffnet und sei im Treppenhaus in die Tiefe gesprungen. Der dringend tatverdächtige 39-Jährige sei daraufhin mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht worden. Dort starb er später. Die Polizei hatte ein Sondereinsatzkommando nach Delitzsch geschickt. Eine Gefahr für andere Hausbewohner und die Bevölkerung habe nicht bestanden, hieß es.

Spurensicherung und Anwohnerbefragung

Wie eine Polizeisprecherin mitteilte, laufe nun das Ermittlungsverfahren mit Spurensicherung und Anwohnerbefragung. So soll sichergestellt werden, dass nicht vielleicht doch noch eine dritte Person in das Verbrechen verwickelt war. Sollte es keine Hinweise geben, werde das Strafverfahren mangels Angeklagten von der Staatsanwaltschaft eingestellt.

Die Polizei fand die 35-Jährige schwer verletzt auf dem Vordach eines Wohnhauses. Sie starb noch vor Ort. Bildrechte: TNN

