Die Landesgartenschau in Torgau im April 2022 lockt auch Investoren an. So plant die Pyramis Immobilien Entwicklungs GmbH ein Inklusionshotel, in dem Menschen mit Behinderungen arbeiten können. Am 8. Juli hat der Stadtrat beschlossen, hierzu eine Machbarkeitsstudie erstellen zu lassen. Ob das Hotel allerdings wirklich kommt, ist aktuell noch offen.

50 bis 60 Zimmer könnte das neue Hotel haben und einen 3-Sterne-Standard, sagt Michael Hoppenberg, geschäftsführender Gesellschafter des Investors aus Münster: "Auf Torgau sind wir aufmerksam geworden, weil im Zuge von Landesgartenschauen üblicherweise Hotelbedarfe entstehen. Mit diesem Anliegen haben wir uns dann an die Bürgermeisterin gewandt." In mittelgroßen Kommunen gebe es eine Hotelbedarfslücke, so Hoppenberg. Hotelketten siedelten sich nicht an, Familienbetriebe blieben ohne Nachwuchs. Dabei bestehe ein Bedarf an Betten, etwa für Radwander-Touristen ebenso wie für Handwerker auf Montage.

"Aktiv Stadtentwicklung mitbetreiben"

Oberbürgermeisterin Romina Barth freut sich über die Investition. Im Stadtrat gibt es allerdings noch Bedenken wegen der Finanzierung. Das Investitionskonzept sieht vor, dass eine Hotelgenossenschaft entsteht: aus der Stadt, einer Betreiberfirma und einem Sozialverband. Auf diese Weise sollen auch Fördermittel generiert werden. Barth sieht die Option einer hundertprozentigen Tochterfirma als Chance für die Stadtentwicklung.

Wenn man seine Stadt weiter nach vorne bringen möchte, muss man auch bereit sein, selber zu investieren. Es bringt eine Stadt und die Stadtentwicklung voran, wenn ich nicht nur meine Pflichtaufgaben sehe, sondern auch Stadtentwicklung aktiv mit betreibe. Romina Barth Oberbürgermeisterin Torgau

"Wichtigere Dinge"

Auch FDP-Stadtrat Peter Nowack sieht Bedarf für neues Hotel. Doch die Stadt als Mitinvestor sieht er nicht: "Da habe ich deutliche Bauchschmerzen, weil ich denke, ein Hotel zu betreiben oder in ein Hotel zu investieren, ist nicht primäre Aufgabe einer Kommune. Da gibt es andere Dinge, in die es wichtiger wäre zu investieren, aber nicht in ein Hotel." Derzeit stehe der Neubau des Bahnhofs an. Die Landesgartenschau mit 50 bis 60 Millionen Investitionssumme erfodert eine großen Eigenbeteiligung, so Nowack. Der Bau eines neuen Hotels lasse sich auch kostengünstiger und kleiner umsetzen, auch mit Blick auf die Konkurrenz, sagte Nowack MDR SACHSEN. Dazu brauche es keine Beteiligung der Stadt. "Ich glaube auch nicht, dass eine Investition in dieser Größenordnung in anderthalb Jahren zu stemmen ist."

Derzeit laufen die Bauarbeiten für die Landesgartenschau 2022 in Torgau. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK

Kita und Jugendherberge bereits mit städtischer Beteiligung

Romina Barth relativierte die Bedenken: "Wir wollen uns als Stadt ja nicht am Betrieb beteiligen, sondern an der Investition. Das haben wir eindrucksvoll schon bereits im Bereich des Kindergartenbaus und zuletzt bei der Jugendherberge bewiesen." Ein Inklusionshotel ergäbe zudem auch einen sozialen Mehrwert, sagte Barth.

Entscheidung im Herbst