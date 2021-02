Auf der Görschlitzer Straße in Bad Düben ist am Mittwochvormittag ein Traktor umgekippt. Der Fahrer war nach Angaben der Polizei aus noch nicht bekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und in den Seitengraben geraten. Einer der beiden angekuppelte Hänger kippte ebenfalls um. Der 23 Jahre alte Traktorist wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht, hieß es. Es liefen Diesel und Hydraliköl aus. Für die Bergungsarbeiten wurde die Straße gesperrt. Der Gesamtschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt.