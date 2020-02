Bei einem schweren Verkehrsunfall bei Delitzsch sind am Sonnabend drei Menschen ums Leben gekommen. Wie eine Sprecherin der Leitstelle der Feuerwehr sagte, wurden vier weitere Personen schwer verletzt. An dem Unfall auf der B184 in der Nähe des Ortsteils Brodau waren ersten Erkenntnissen zufolge drei Fahrzeuge beteiligt. Sie stießen nach Reporter-Angaben in einer Kurve zusammen. Vier Hubschrauber und zehn Krankenwagen waren im Einsatz.

Bildrechte: TNN/Tobias Junghannß