Beim Heide-Rad-Cup am Wochenende in Torgau hat es einen schweren Unfall gegeben. Wie die Polizei mitteilte, wurde eine Ordnerin am Sonntag von einem der Teilnehmer des Jedermannrennens umgefahren. Der 63-Jährige war an der Einmündung der Staatsstraßen 23 und 24 aus dem Pulk der Radfahrer ausgeschert und beim Linksabbiegen mit der Frau zusammengestoßen. Dabei stürzten beide. Während der Hobbysportler aber sofort wieder aufstand und weiter fuhr, erlitt die 53-Jährige schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei fand jedoch den Namen des Radfahrers heraus und ermittelt gegen ihn wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort.