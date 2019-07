Ein Kleintransporter ist am Sonnabend auf der B87 in Melpitz bei Torgau verunglückt. Der 28 Jahre alte Fahrer hatte in einer leichten Rechtskurve die Kontrolle verloren und ist in den Straßengraben gefahren. Wie die Polizei auf Anfrage von MDR SACHSEN mitteilte, hatte das Fahrzeug nur vorn zwei Sitze mit Anschnallgurten. Dort saßen zwei Personen. Drei weitere Personen saßen hinten im Laderaum und waren ungesichert. Bei dem Unfall wurden vier Insassen leicht verletzt. Eine Person wurde schwer verletzt und per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Als die Einsatzkräfte eintrafen, befanden sich alle Verletzten außerhalb des Wagens - ob sie herausgeschleudert wurden, ist noch unklar.