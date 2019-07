Auf der B183 ist eine 16-Jährige ums Leben gekommen. Die Jugendliche war am Montag mit ihrem Moped in Görschlitz bei Bad Düben mit einem Auto zusammengestoßen. Die 56 Jahre alte Fahrerin des Kleinwagens hatte nach Angaben der Polizei das Moped beim Abbiegen übersehen. Rettungskräfte versuchten, das Mädchen zu reanimieren. Sie erlag dennoch am Unfallort ihren Verletzungen