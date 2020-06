Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Sattelzug und einem Transporter ist in Jesewitz im Landkreis Nordsachsen der Transporterfahrer schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen sei der Sattelzug am Mittwochabend in einer langen Rechtskurve zu schnell gefahren und auf die Gegenfahrbahn geraten, sagte ein Polizeisprecher. Der entgegenkommende Transporter kollidierte mit dem Laster und fuhr in einen Straßengraben.